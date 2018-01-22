سيد عبد الحفيظ يكشف عن حقيقة رحيل علي معلول وأحمد حمودي إلى الدوري السعودي

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي عن حقيقة رحيل كلاً من الثنائي علي معلول وأحمد حمودي نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك باتجاه الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي لم تصل له أي عروض حتى اللحظة من جانب أي نادي من الدوري السعودي، وذلك من أجل التعاقد مع كلاً من الثنائي أحمد حمودي والتونسي علي معلول.

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وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق متمسك وبقوة بكلاً من الثنائي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من الصعوبة رحيل أي لاعب عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي وخاصة في حالة تم قيده في قائمة الفريق الأفريقية.

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