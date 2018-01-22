سويلم يزف أخباراً سعيدة للجماهير المصرية بخصوص عودة الجماهير إلى الملاعب

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تلقت جماهير كرة القدم المصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك بعد تصريحات اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بخصوص موعد عودة الجماهير المصرية إلى الملاعب من جديد.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أكد اللواء ثروت سويلم أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد اتفق مع وزارة الداخلية على عودة الجماهير بشكل رسمي ونهائي انطلاقاً من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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كما أشار أيضاً في تصريحاته أن عدد الجماهير التي سوف تكون حاضرة في مباريات كأس مصر سوف يتم تحديده تدريجياً بالاتفاق أيضاً مع وزارة الداخلية قبل موعد المباراة بوقت كافي، أما بخصوص عودة الجماهير المصرية في مسابقة الدوري المصري الممتاز فقد أكد اللواء ثروت سويلم صعوبة حدوث ذلك في الفترة المقبلة.

حيث أشار اللواء ثروت سويلم إلى أن هناك بعض الأندية التي وافقت على مقترح عودة الجماهير إلى المدرجات وفي مقابل ذلك رفضت بعض الأندية الأخرى ذلك المقترح، وبناءً على ذلك سوف يتم عقد جلسة بين أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم وبين القيادات الأمنية في الأيام القليلة القادمة من أجل دراسة جميع الحلول والتوصل إلى حل نهائي.

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