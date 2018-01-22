الأهلي يُكثف من مفاوضاته من أجل تجديد عقد نجومه خوفاً من مغريات الخليج

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تُحاول أن تقوم بتكثيف عملية المفاوضات مع بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من أجل تجديد عقودهم خوفاً من العروض المغرية من أندية الخليج العربي.

حيث أشارت التقارير إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف تعقد جلسة أخرى في الأيام القليلة القادمة، وذلك مع كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي من أجل محاولة إقناع كلاً منهما بتجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين قادمين.

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وعلى الرغم من أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد نجحت في تجديد عقد كلاً من النجم وليد سليمان وحسام عاشور وباسم علي ومحمد هاني، إلا أن كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي لم يحسم أي منهما موقفه بعد، وخاصة في ظل العروض المغرية التي وصلت إلى كلاهما في الآونة الأخيرة من بعض أندية الخليج العربي وتحديداً من الدوري السعودي.

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