لجنة المسابقات تحسم ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

Advertisements

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي الملعب الذي سوف تُقام عليه المباراة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الأربعاء المقبل.

حيث أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين أن ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية سوف يكون هو ملعب المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي كما كان محدد سابقاً.

Advertisements

وبذلك تنفي لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كل الشائعات التي صدرت من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية حول إمكانية نقل مباراة فريق الزمالك مع فريق المصري البورسعيدي إلى ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن الجهات الأمنية ترفض تماماً فكرة نقل مباريات فريق المصري البورسعيدي خارج مدينة الإسكندرية.

إقرأ أيضاً: الأهلي يُكثف من مفاوضاته من أجل تجديد عقد نجومه خوفاً من مغريات الخليج