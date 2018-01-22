دي خيا يعود من جديد على قوائم المطلوبين في ريال مدريد

Advertisements

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً، قد عاد من جديد لكي يكون على قوائم المطلوبين في نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز سوف تدخل في مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة، وذلك للمرة الثالثة في السنوات الثلاثة الماضية من أجل محاولة التعاقد مع النجم الإسباني ديفيد دي خيا في الصيف المقبل.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن هذه الخطوة من جانب إدارة نادي ريال مدريد سوف تأتي كرد فعل، وذلك بعدما قامت إدارة نادي أتلتيك بيلباو الإسباني بتجديد عقد حارس مرماه الواعد كيبا إلى غاية عام 2025 م، ولا يقتصر الأمر على ذلك إلا أن إدارة النادي الباسكي قد رفعت قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب ليصل إلى مبلغ 80 مليون يورو على الرغم من اهتمام الريال بضمه.

إقرأ أيضاً: لجنة المسابقات تحسم ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي