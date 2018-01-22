الشكوك تحوم حول جاهزية أحمد فتحي لمباراة الرجاء بعد إصابته أمام المقاصة

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باتت الشكوك تحوم اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي حول مدى جاهزية النجم المخضرم أحمد فتحي، وذلك من أجل المشاركة مع فريقه الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق الرجاء في يوم الخميس المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث تعرض النجم أحمد فتحي إلى الإصابة في المباراة التي جمعت بين فريقه وبين ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم أمس الأحد، وذلك بعدما شعر ببعض الألم في العضلة الأمامية ليضطر الجهاز الفني لفريق الأهلي إلى استبداله قبل نهاية الشوط الأول من عمر المباراة.

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وعلى هامش مران فريق الأهلي اليوم الإثنين أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن الفحوصات الطبية التي أجراها النجم أحمد فتحي قد أثبتت أنه يُعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، مما يعني بالتالي أنه في حاجة ماسة إلى الحصول على الراحة السلبية في الفترة المقبلة وربما يكون غيابه مؤكد بنسبة كبيرة عن المباراة القادمة أمام فريق الرجاء.

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