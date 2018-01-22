البرغوث ليونيل ميسي يُحطم رقماً قياسياً جديداً في الليغا الإسبانية

قام البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة بتحطيم رقم قياسي جديد في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي في مسابقة الدوري الإسباني، وذلك بعدما ساهم في تحقيق فريقه الكتالوني فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل لا شئ.
وفي خلال هذه المباراة تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدفين لمصلحة فريقه برشلونة، وعلى إثر ذلك رفع رصيد أهدافه إلى 25 هدفاً في الموسم الحالي على مستوى مسابقة الدوري الإسباني فقط لا غير.
وبناءً على ذلك بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أول لاعب في مسابقة الدوري الإسباني يُسجل أكثر من 25 هدفاً في 10 مواسم من عمر الليغا الإسبانية، علماً بأن الأمر الذي جعل ذلك الإنجاز أكثر تميزاً أن هذه الأرقام قد حققها النجم ليونيل ميسي في المواسم العشرة الأخيرة المتتالية وهو الأمر الذي ربما لن يتمكن أحد من تكراره.
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