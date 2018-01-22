نجم الزمالك على مشارف الرحيل رسمياً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بات على مشارف التوقيع رسمياً مع أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من أجل الانتقال إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم علي جبر مدافع فريق الزمالك بات قريباً للغاية من التعاقد بشكل رسمي مع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي وعلى سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير ولكن مع وجود أيضاً بند أحقية الشراء بشكل نهائي في عقد اللاعب.

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وقد عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور جلسة منذ قليل مع مسئولي نادي وست بروميتش ألبيون من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، علماً بأن الجلسة سوف يتم استكمالها في مساء اليوم الإثنين على أن يتم بعدها الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح.

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