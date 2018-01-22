المشاكس يقترب من العودة مجدداً إلى أحضان الكالتشيو

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أن النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق نيس الفرنسي حالياً، قد بات قريباً للغاية من العودة مرة أخرى إلى مسابقة الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي قد دخلت في مفاوضات جادة مع مينو رايولا وكيل أعمال النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، وذلك من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة بينهما مع العلم بأن عقد النجم ماريو بالوتيلي مع نادي نيس ينتهي في الصيف المقبل.

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وهو الأمر الذي سوف يجعل عملية المفاوضات سهلة نوعاً ما على إدارة نادي يوفنتوس، ويبقى فقط الاتفاق بين إدارة نادي يوفنتوس وبين مينو رايولا وكيل أعمال النجم الإيطالي على الراتب الذي سوف يحصل عليه اللاعب مع نادي السيدة العجوز.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سوف يُصبح النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي واحداً من النجوم القليلة في عالم كرة القدم التي نجحت في ارتداء قميص كلاً من أندية يوفنتوس وإنتر وميلان أي أكبر الأندية الإيطالية على مر التاريخ، علماً بأن أبرز من نال ذلك الشرف هو الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إضافة إلى المايسترو الإيطالي أندريا بيرلو.

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