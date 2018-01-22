“المصري” يحتج العقوبات الرياضية ضد حسام حسن وتصدر بيان ناري

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تابع موقع مصر 365 إرسال سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي مذكرة احتجاج رسمية إلى “اتحاد كرة القدم المصري” يعترض خلال المذكرة على قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم والتي يرأسها “عامر حسين” بسبب إيقاف المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي لكرة القدم الأول حسام حسن.

وقد نص قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم بإيقاف المدير الفني لكرة القدم حسام حسن أربعة مباريات كرة قدم بالإضافة إلى دفع غرامة تقدر بحوالي عشرين ألف جنيه مصري بسبب ارتكابه سلوك غير رياضي وغير لائق عقب نهاية مباراة نادي المصري البورسعيدي أمام نادي بتروجيت.

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وقد وجه مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي تساؤل خلال مذكرة الاحتجاج الرسمية عن أسباب التي أدت إلى التسرع في اتخاذ قرار الإيقاف على المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي بعد مباراة بتروجيت مباشرة، وليس في اجتماع لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الذي سوف يتم انعقاده بعد كل جولة من مباريات الدوري الممتاز المصري.

وأعرب مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي عن احتجاجه على قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم ضد المدير الفني حسام حسن دون التحقيق في الواقعة من أجل معرفة وجه نظره في إشارته والتي تم ظهور مثل هذه الإشارة من قبل في الملاعب العالمية والمصرية دون أن يوقع على أصحابها أي عقوبات رياضية.

وفي ختام المذكرة الاحتجاجية من قبل مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي تساؤل عن الأسباب التي أدت إلى توقيع العقوبة الرياضية دون الرجوع إلى مراقب لجنة الحكام في المباراة ومراقب لجنة المسابقات والذين لم يصدر عنهم أي تعليق عن إشارة المدير الفني حسام حسن.

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