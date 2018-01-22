إدارة نادي طنطا تصدم مرتضى منصور بخصوص إنهاء عقد إعارة مصطفى محمد

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تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي صدمة كبيرة للغاية، وذلك بعدما قام مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي بالرد على مقترح المستشار مرتضى منصور بإنهاء عقد إعارة المهاجم مصطفى محمد.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أكد فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا أن مجلس الإدارة يرفض تماماً مقترح المستشار مرتضى منصور، وخاصة وأن المهاجم مصطفى محمد لا يزال في عقد إعارته مع نادي طنطا 6 شهور، وإضافة لذلك أيضاً فإن الفريق في حاجة ماسة إلى خدماته في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد فايز عريبي رئيس نادي طنطا على أن النجم مصطفى محمد يُعتبر واحداً من الركائز الأساسية لفريق طنطا منذ مطلع الموسم الحالي، متمنياً أن يفهم المستشار مرتضى منصور جيداً موقف مجلس إدارة نادي طنطا وخاصة وأن فريق طنطا لا يملك في الوقت الحالي البديل المناسب للمهاجم مصطفى محمد.

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