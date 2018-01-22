الزمالك يُقدم عرضاً جديداً إلى وادي دجلة من أجل ضم نجمه في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد أرسل عرضاً جديداً ورسمياً إلى مجلس إدارة نادي وادي دجلة من أجل التعاقد مع نجمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أرسل عرضاً رسمياً إلى مجلس إدارة نادي وادي دجلة، وذلك من أجل التعاقد مع النجم محمد شريف صانع ألعاب فريق وادي دجلة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن عرض نادي الزمالك قد وصلت قيمته إلى مبلغ 12 مليون جنيه مصري، علماً بأن مجلس إدارة نادي وادي دجلة قد وضع شرطاً أساسياً من أجل التخلي عن نجمه محمد شريف لصالح أي فريق وهو دفع مبلغ 20 مليون جنيه مصري، وعلى الرغم من ذلك إلا أن مجلس إدارة نادي وادي دجلة من الممكن أن يوافق على العرض الثاني المقدم من نادي الزمالك.

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