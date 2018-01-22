مانشستر يونايتد يُعلن رسمياً عن تعاقده مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز

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أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي عن تعاقده رسمياً مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قادماً من صفوف نادي أرسنال، وذلك في صفقة تبادلية بين الناديين والتي ضمنت إنتقال النجم الأرميني هينريك مخيتاريان من صفوف نادي مانشستر يونايتد إلى صفوف نادي أرسنال.

وقد بدأت عملية المفاوضات بين الناديين منذ فترة طويلة للغاية في مطلع شهر يناير الحالي أي منذ فتح باب الميركاتو الشتوي الحالي، وعقب الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بنجاح كشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز سوف يحصل على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 25,5 مليون جنيه إسترليني.

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مانشستر يونايتد يُقدم نجمه الجديد أليكسيس سانشيز إلى الجماهير ووسائل الإعلام

#Alexis7 🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing Alexis Sanchez…#Alexis7 Posted by Manchester United on Montag, 22. Januar 2018

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