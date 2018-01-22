إنتر يتعاقد رسمياً مع نجم برشلونة على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء

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أعلن نادي إنتر الإيطالي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي عن تعاقده رسمياً مع النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا قادماً من صفوف نادي برشلونة الإسباني، وذلك في أولى صفقات نادي إنتر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقد أكد نادي إنتر من خلال البيان الذي جاء عبر الموقع الرسمي للنادي أن التعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا سوف يكون على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط أي حتى نهاية الموسم الحالي، ولكن مع وجود بند أحقية الشراء عقب نهاية فترة الإعارة مع العلم بأن قيمة الصفقة قد وصلت إلى مبلغ 35 مليون يورو إضافة إلى مبلغ 3 مليون يورو مكافآت.

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ومن جانبه عانى النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا منذ الموسم الماضي مع ناديه السابق برشلونة، وذلك بسبب إما جلوسه حبيساً على مقاعد البدلاء أو بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعب في الآونة الأخيرة، أما الأمر الذي حسم مستقبله بشكل نهائي فكان حينما تعاقد نادي برشلونة مع النجم البرازيلي الأخر فيليبي كوتينيو.

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