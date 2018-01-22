مانشستر سيتي يُغلق الباب أمام الطامعين ويُجدد عقد نجمه دي بروين

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي عن تجديد عقد نجمه البلجيكي كيفن دي بروين رسمياً حتى عام 2023 م، وقد جاء ذلك الإعلان من خلال بيان رسمي نشره النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وبذلك أغلق نادي مانشستر سيتي الباب أمام كل الطامعين والراغبين في التعاقد مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين، علماً بأن النجم البلجيكي كيفن دي بروين بات يُعتبر أحد الركائز الأساسية في فريق مانشستر سيتي وخاصة في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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وهو ما جعل العديد من كبار الأندية الأوروبية تُفكر جدياً في التعاقد معه في الصيف المقبل وتحديداً بعد نهاية مونديال روسيا المقبل، ومن أبرز هذه الأندية نادي ريال مدريد الإسباني إضافة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن طموحات هذه الأندية قد ذهبت جميعها إلى مهب الرياح بعد موافقة اللاعب على تجديد عقده.

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