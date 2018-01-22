أزمة في قلعة الدراويش واجتماع طارئ لمجلس الإدارة

Advertisements

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في أزمة كبيرة للغاية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي، فمنذ بداية الدور الثاني من عمر الموسم الحالي لم ينجح فريق الدراويش في تحقيق أي انتصار على الإطلاق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهو الأمر الذي جعل حظوظ فريق الإسماعيلي في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز ضئيلة للغاية، ولكن المصائب لم تقتصر على ذلك فحسب بل زادت وذلك بعدما قام الكابتن أبو طالب العيسوي بتقديم إستقالته من منصب المدير الفني لفريق الإسماعيلي اليوم الإثنين عقب سقوط الفريق في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق الأسيوطي سبورت.

Advertisements

وهو ما دفع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة إبراهيم عثمان، وذلك من أجل حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق في الفترة المقبلة من أجل تحسين وضعية الفريق والعودة من جديد إلى المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز وإن كان ذلك الأمر بات مستحيلاً.

تصريحات الكابتن أبو طالب العيسوي اليوم بعد التعادل أمام الأسيوطي سبورت

إقرأ أيضاً: مانشستر سيتي يُغلق الباب أمام الطامعين ويُجدد عقد نجمه دي بروين