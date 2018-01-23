تردد أنباء عن رحيل كوبر من قيادة منتخب الفراعنة عقب كأس العالم

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تابع موقع مصر 365 إثارة حالة من القلق والجدل في جميع الأوساط الكروية في جمهورية مصر العربية بسبب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة “هيكتور كوبر” الأرجنتيني، وذلك بعد أن تردد العديد من الأخبار حول رحيله عن المنتخب الوطني بعد الانتهاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا عام 2018.

وقد أكدت بعض من الأخبار التي تم نشرها من قبل وكالة الأنباء “أسوشيتد برس” اليوم أن هيكتور كوبر استقر على أن يقوم بمغامرة جديدة بعيداً عن المنتخب المصري، وذلك بعد أن يشارك في كأس العالم بروسيا 2018 والمقرر انتهائه خلال الصيف القادم.

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أكد اتحاد كرة القدم المصري بقيادة المهندس “هاني أبو ريدة” أن هذه الأنباء غير صحيحة، إلا أن القلق والجدل مازال مستمر داخل الأوساط الكروية في جمهورية مصر العربية رغبته منهم على تحديد مصير القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة.

ويجدر هنا الإشارة أن هيكتور كوبر الأرجنتيني الجنسية قاد المنتخب الوطني المصري للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ كأس العالم 1990 في إيطاليا، وقد أعاد المنتخب الوطني المصري إلى المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غياب استمر إلى عام 2010، وقد حصد المركز الثاني في البطولة الافريقية بعد أن خسر المباراة النهائية أمام منتخب الكاميرون بهدف واحد مقابل هدفين.

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