قرار هام من حسام البدري قبل مواجهة الرجاء في الدوري المصري

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن حسام البدري قراراً هاماً للغاية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك قبل المباراة المقبلة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الرجاء في يوم الخميس المقبل.

حيث قرر الكابتن حسام البدري إراحة كلاً من الثلاثي عبد الله السعيد وحسام عاشور إضافة إلى أحمد فتحي وعدم استدعائهم في قائمة المباراة، وذلك من أجل إعطاء كلاً منهم الفرصة من أجل الحصول على الراحة اللازمة تحضيراً للتحديات الصعبة القادمة والتي يأتي في مقدمتها المباراة المرتقبة أمام فريق الإسماعيلي في نهاية الشهر الحالي.

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وسوف يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره المتواضع فريق الرجاء في يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.