هاني زادة: رحيل علي جبر إلى الدوري الإنجليزي سيعود بالفائدة على مصر

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تحدث هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عن الصفقة المرتقبة بين نادي الزمالك وبين نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، والتي سوف ينتقل من خلالها النجم علي جبر مدافع فريق الزمالك إلى صفوف النادي الإنجليزي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء أكد هاني زادة أن رحيل النجم علي جبر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يُعتبر أمراً جيداً للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة سوف تعود بالفائدة الكبيرة جداً على المنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا المقبل وخاصة وأن النجم أحمد حجازي يلعب أيضاً في صفوف نفس الفريق الإنجليزي.

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كما أضاف هاني زادة أيضاً في تصريحاته أن خطوة رحيل النجم علي جبر صعبة جداً من الناحية الفنية على نادي الزمالك، ولكن وفي الوقت ذاته شدد هاني زادة على أن النجم علي جبر لاعب رائع وملتزم فنياً وأخلاقياً وسوف ينجح بكل تأكيد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ختام تصريحاته أكد هاني زادة أن رحيل النجم علي جبر إلى نادي وست بروميتش ألبيون سوف يكون على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط أي حتى نهاية الموسم الحالي، ولكن مع وجود بند أحقية الشراء في حالة أثبت علي جبر جدراته في بقية أطوار الموسم الحالي.

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