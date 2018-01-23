تعرف على السبب الحقيقي وراء تأخر تعاقد الزمالك رسمياً مع حمدي النقاز

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كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عن السبب الحقيقي وراء تأخر نادي الزمالك في التعاقد بشكل رسمي مع النجم التونسي حمدي النقاز قادماً من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء أكد هاني زادة أن السبب الحقيقي وراء تأخر عملية التعاقد مع النجم حمدي النقاز بشكل رسمي يعود إلى اللاعب نفسه، والذي طلب من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مهلة عدة أيام حتى موعد التوقيع على العقد.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن هذه المهلة كانت بسبب بعض مستحقات اللاعب المتأخرة لدى ناديه السابق النجم الساحلي والتي كان يرغب في الحصول عليها قبل الرحيل عن صفوف النادي، وعقب حصوله عليها مباشرة أكد النجم التونسي حمدي النقاز جاهزيته من أجل التوقيع على العقود، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النجم التونسي سوف يصل إلى القاهرة اليوم أو غداً كحد أقصى.

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