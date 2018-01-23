المقاولون العرب ينفي نهائياً رحيل نجمه إلى الأهلي أو الزمالك

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نفى الكابتن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب نهائياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي رحيل نجم الفريق إلى أحد قطبي كرة القدم المصرية سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك، وذلك في ظل العرض الأوروبي الذي سوف يصل إلى اللاعب في الأيام القليلة القادمة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء أكد الكابتن محمد عودة أن النجم الواعد محمد فاروق لاعب فريق المقاولون العرب لن ينتقل إلى النادي الأهلي أو حتى إلى نادي الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك بسبب العرض المرتقب الذي سوف يصل إلى اللاعب خلال أيام من طرف نادي بازل السويسري.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن محمد عودة على أن العلاقة بين نادي المقاولون العرب وبين نادي بازل باتت جيدة للغاية من خلال التعاون المشترك بين الناديين، مشيراً في الوقت ذاته على أن مستقبل النجم محمد فاروق سوف يكون في القارة الأوروبية وليس داخل مصر.

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