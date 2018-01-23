تعرف على رسالة نجم الأهلي السابق إلى صالح جمعة

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قام الكابتن تامر بجاتو نجم النادي الأهلي والزمالك والمنصورة سابقاً بتوجيه رسالة هامة للغاية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك إلى النجم الواعد صالح جمعة في ظل الأزمة التي عاشها في الآونة الأخيرة مع ناديه الأهلي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء أكد الكابتن تامر بجاتو أن النجم صالح جمعة أمامه فرصة مثالية وكبيرة للغاية من أجل العودة إلى مستواه مرة أخرى ومصالحة جماهير النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من الصعب أن تكون لاعباً في صفوف النادي الأهلي لذا لن تتكرر هذه الفرصة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً تمنى الكابتن تامر بجاتو أن يعود بالزمن إلى الخلف ويكون مكان النجم صالح جمعة حتى يستغل هذه الفرصة الرائعة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النجم صالح جمعة لديه الإمكانيات الكبيرة التي تؤهله لكي يكون نجماً كبيراً مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة في حالة كان ملتزماً بشكل دائم داخل وخارج الملعب.

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