كأس العالم في مصر قبل الوصول إلى روسيا.. تعرف على التفاصيل

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تستعد الجماهير المصرية والشعب المصري بأكمله إلى استقبال كأس العالم على أرض دولة جمهورية مصر العربية في شهر مارس المقبل، وذلك في إطار جولة كأس العالم حول العالم والتي تقوم بتنظيمها شركة كوكاكولا الراعي الرسمي للمونديال وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وفي إطار جولة كأس العالم سوف تصل الكأس الذهبية إلى الأراضي المصرية في اليوم الخامس عشر واليوم السادس عشر من شهر مارس المقبل، علماً بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يكون بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم قبل الموعد بأيام قليلة عن الأماكن التي سوف يتم فيها عرض الكأس الذهبية.

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ومن جانبه سوف يُشارك المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وذلك بعد أن غاب عن المونديال وهو أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله لمدة 28 عاماً كاملة، علماً بأن قرعة مونديال روسيا قد وضعت منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجوار كلاً من منتخبات روسيا والأوروغواي والمملكة العربية السعودية.

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