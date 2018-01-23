أيمن أشرف: حلمي هو المشاركة في المونديال

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تحدث النجم الواعد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عن العديد من الأمور، وذلك سواء الخاصة به مع النادي الأهلي أو حتى عن أحلامه وطموحاته في الفترة المقبلة.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد النجم أيمن أشرف أن حلمه وهدفه الرئيسي هو المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القرار في نهاية المطاف لن يعود له وإنما سوف يعود إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم أيمن أشرف على أنه سوف يحترم قرار المدرب هيكتور كوبر مهما كان وخاصة وأنها سوف تكون وجهة نظر فنية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سوف يواصل العمل والاجتهاد في الفترة المقبلة من أجل تحقيق حلمه متمنياً أن يُحالفه التوفيق في كل خطواته.

وفي ختام تصريحاته أشار النجم الواعد أيمن أشرف إلى أنه جاهز للمشاركة سواء في مركز قلب الدفاع أو حتى في مركز الظهير الأيسر مع فريق الأهلي، وخاصة في ظل الإصابات التي يُعاني منها المارد الأحمر على مستوى خط الدفاع في الآونة الأخيرة.

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