مانشستر سيتي يرصد رقماً قياسياً من أجل ضم مدافع أتلتيك بيلباو

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد رصدت رقماً قياسياً، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الإسباني الواعد إيميريك لابورت مدافع فريق أتليتك بيلباو الإسباني في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي مانشستر سيتي مستعدة لدفع مبلغ 60 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع ناديه أتلتيك بيلباو والذي ينتهي عقده معه في عام 2020 م.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن استعداد إدارة نادي مانشستر سيتي من أجل دفع ذلك المبلغ الكبير يأتي بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، والذي لا يزال يبحث بدوره عن تدعيم خطوطه الدفاعية وخاصة وأن الفريق يُنافس حتى هذه اللحظة على أربعة جبهات في غاية القوة.

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