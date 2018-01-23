برشلونة يودع نجمه بطريقة خاصة ومميزة.. تعرف على التفاصيل

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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي أن إدارة نادي برشلونة سوف تقوم بتوديع النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في يوم غداً الأربعاء بطريقة خاصة ومميزة للغاية.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي برشلونة قررت أن تقوم بتنظيم حفل تكريم خاص للنجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إضافة إلى عقد مؤتمر صحفي لكي يقوم اللاعب بتوديع جماهير نادي برشلونة وأيضاً وسائل الإعلام الإسبانية، علماً بأن النجم خافيير ماسكيرانو سوف ينتقل في الميركاتو الشتوي الحالي إلى صفوف نادي هيبي فورتشن الصيني.

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وكان النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو يُعتبر من الأعمدة الرئيسية في صفوف فريق برشلونة طوال السنوات الماضية، وإضافة لذلك أيضاً فاز معه بالعديد من الألقاب ولعل أبرزها كان لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2015 م، كما فاز أيضاً مع الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني ولقب كأس ملك إسبانيا في أربعة مناسبات.

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