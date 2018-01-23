موعد مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الثلاثاء 23/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، يستقبل فريق بريستول سيتي نظيره الكبير فريق مانشستر سيتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي

ستكون مباراة مانشستر سيتي وبريستول سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما سوف تكون قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة هي القناة الناقلة للمباراة بينما سوف يكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / زيتشنكو

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / سيرخيو أغويرو / ليروي ساني

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