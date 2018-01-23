زيدان ينفي نهائياً رغبة ريال مدريد في ضم حارس بيلباو كيبا

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عن الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة من جانب وسائل الإعلام الإسبانية، وذلك حول رغبة الميرنغي في التعاقد مع النجم الإسباني الواعد كيبا حارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو.

فمن خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فريق ليغانيس، نفى المدرب زين الدين زيدان نهائياً وجود أي اهتمام من جانب ناديه بخصوص التعاقد مع الإسباني كيبا حارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو حتى في الصيف المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد المدرب الفرنسي أن الريال يمتلك في الوقت الحالي حارس مرمى كبير وهو الكوستاريكي كيلور نافاس والذي يلقى الدعم من جانب الجميع في البيت الملكي، مشدداً في الوقت ذاته على أن كامل تركيز فريقه منصب حالياً على مواجهة فريق ليغانيس في مساء يوم غداً الأربعاء.

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