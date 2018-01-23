قرار حاسم من إدارة الإسماعيلي بخصوص رحيل نجم الفريق إلى الدوري السعودي

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بخصوص رحيل نجم الفريق إلى أحد أندية الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قد رفض نهائياً فكرة رحيل النجم الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم فريق الدراويش إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي أو حتى إلى أي فريق آخر، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية نظراً لحاجة الفريق الماسة إلى خدماته في الفترة المقبلة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن السبب الرئيسي وراء رفض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عرض نادي الاتفاق السعودي، أن العرض كان ضعيفاً للغاية والذي وصلت قيمته إلى مبلغ 300 ألف دولار فقط لا غير، وهو بكل تأكيد العرض الذي لا يرتقي نهائياً إلى طموحات مجلس إدارة نادي الإسماعيلي نظراً إلى المستوى اللافت الذي قدمه اللاعب مع فريق الإسماعيلي في الآونة الأخيرة.

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