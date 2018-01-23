الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي من أجل ضم نجم سموحة

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، وذلك من أجل التعاقد مع نجم فريق سموحة في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح في التوصل إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، وذلك من أجل التعاقد مع النجم ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة المتألق في الآونة الأخيرة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن قيمة الصفقة سوف تصل إلى مبلغ 10 مليون جنيه مصري، إضافة إلى رحيل كلاً من الثنائي حسين السيد وعمرو بركات إلى صفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الساعات القليلة القادمة.

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