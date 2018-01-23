لوس أنجلوس جالاكسي يقترب من هزيمة الأهلي في الصراع على تريزيجيه

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي أن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بات قريباً للغاية من هزيمة النادي الأهلي، وذلك في الصراع الشرس بينهما من أجل التعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أندرلخت البلجيكي والمعار حالياً إلى نادي قاسم باشا التركي قد بات على مشارف الرحيل بشكل رسمي إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية عوضاً عن العودة مرة أخرى إلى بيته القديم النادي الأهلي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد أكد لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بأنه يحتاج إلى خدمات النجم محمود حسن تريزيجيه في الفترة المقبلة، ولكن العرض المغري للغاية من جانب نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي سوف يكون حاسماً بنسبة كبيرة من أجل حسم الصفقة.

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