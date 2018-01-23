أحمد أيوب: مباراة الرجاء مهمة وكل فرق الدوري تُقاتل أمام الأهلي

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الرجاء في يوم الخميس المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد الكابتن أحمد أيوب أن المباراة المقبلة لفريق الأهلي أمام مضيفه فريق الرجاء تُعتبر في غاية الأهمية، وخاصة وأن فريق الأهلي يرغب في الحفاظ على نسق الانتصارات الذي سار عليه طوال الفترة الماضية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد أيوب على أن كل فرق الدوري المصري الممتاز تُقاتل بكل شراسة أمام فريق الأهلي، وذلك نظراً لأنها تعتبر مواجهة المارد الأحمر بمثابة بطولة خاصة وليست مجرد مباراة عادية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق الأهلي يتعامل مع أي فريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز بقدر كبير من الاحترام.

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