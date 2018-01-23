موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا اليوم الثلاثاء 23/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا، يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق أتلتيكو مدريد في مباراة مرتقبة بين الطرفين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة هي القناة الناقلة للمباراة بينما سوف يكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

قائمة فريق أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم أمام إشبيلية

حراسة المرمى: يان أوبلاك / ميغيل أنخيل مويا

خط الدفاع: دييغو غودين / ستيفان سافيتش / فرساليكو / لوكاس هيرنانديز / خوانفران / خيمينيز

خط الوسط: توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز / غابي فيرنانديث / يانيك فيريرا كاراسكو / فيكتور فيتولو / أنخيل كوريا

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / فيرناندو توريس / كيفن غاميرو

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