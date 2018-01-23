الأهلي يوجه ضربة موجعة إلى مصر المقاصة بعد رفض الاستغناء عن أحمد سامي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وجه ضربة موجعة للغاية إلى مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وذلك بعدما رفض الأخير رحيل النجم أحمد سامي إلى صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد طلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية التواصل مع الغاني جون أنطوي مهاجم النادي الأهلي والمعار منذ الصيف الماضي لنادي مصر المقاصة.

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وهو الأمر الذي قام به الكابتن سيد عبد الحفيظ بالفعل وذلك من أجل مطالبة الغاني جون أنطوي بضرورة عدم التوقيع بشكل نهائي مع نادي مصر المقاصة، وإضافة لذلك حاول الكابتن سيد عبد الحفيظ أن يقوم بإغراء النجم الغاني جون أنطوي بالحصول على راتب سنوي أعلى من الراتب الذي سوف يحصل عليه مع نادي مصر المقاصة.

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