إنبي يُعلن إنتقال نجمه رسمياً إلى صفوف النادي الأهلي

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أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عن انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أكد مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب أن الصفقة تمت بنجاح بين الناديين، على أن يمتد عقد النجم علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي الجديد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلى مبلغ 3 مليون ونصف المليون جنيه مصري مع العلم بأن النجم علي لطفي قد ساهم في حسم الصفقة بعدما تنازل عن جزء من مستحقاته لنادي إنبي.

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وبذلك يكون النادي الأهلي قد نجح في التعاقد مع ثاني لاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما كان قد تعاقد مع النجم الواعد محمد فخري صانع الألعاب قادماً من صفوف نادي غزل المحلة.

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