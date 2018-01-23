الأهلي يواصل تحضيراته استعداداً لمباراته القادمة أمام الرجاء

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام مضيفه فريق الرجاء في يوم الخميس المقبل.

وفي مران اليوم أدى جميع لاعبي فريق الأهلي الذين شاركوا في مباراة الفريق الماضية أمام فريق مصر المقاصة تدريبات استشفائية فقط، وذلك من أجل تفادي تعرض أي لاعب منهم إلى الاجهاد أو الإصابة وخاصة في ظل التحديات الصعبة المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر على مستوى جميع المسابقات.

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ومن المقرر أن يختتم المارد الأحمر تحضيراته في يوم غداً الأربعاء، على أن يواجه مضيفه فريق الرجاء في يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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