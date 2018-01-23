إيهاب جلال ينجح في إقناع نجم الزمالك بعدم الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد نجح في إقناع نجم الفريق في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الكابتن إيهاب جلال قد عقد اليوم الثلاثاء جلسة خاصة مع النجم محمد أشرف روقه لاعب وسط فريق الزمالك، وفي خلال هذه الجلسة نجح الكابتن إيهاب جلال في إقناع اللاعب بضرورة بقائه رفقة فريق الزمالك في الفترة المقبلة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الكابتن إيهاب جلال طلب من النجم محمد أشرف روقه بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في الحصص التدريبية لفريق الزمالك، وذلك حتى يتمكن من العودة مجدداً إلى التشكيلة الأساسية لفريق الزمالك، علماً بأن السبب الرئيسي وراء طلب النجم محمد أشرف روقه الرحيل عن صفوف نادي الزمالك هو إبعاده عن تشكيلة الفريق منذ فترة طويلة.

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