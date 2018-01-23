صدمة كبيرة لجماهير الأهلي بعد إصابة نجم الفريق في مران اليوم

Advertisements

تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبيرة للغاية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك بعدما تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مران الفريق اليوم على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.

فعلى هامش مران فريق الأهلي تعرض النجم مروان محسن إلى الإصابة بإلتواء في القدم أثناء التدريب على الكرات العرضية، مما أدى إلى مغادرة اللاعب لمران الفريق بصحبة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي، وذلك من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم إصابته.

Advertisements

وكان النجم مروان محسن قد غاب عن صفوف فريق الأهلي طوال العام الماضي 2017، وذلك بعدما كان قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي في مطلع عام 2017 وتحديداً في شهر يناير، ولم يتمكن النجم مروان محسن من العودة من جديد إلى الملاعب سوى في المباراة الماضية لفريقه أمام فريق مصر المقاصة والتي شارك فيها بديل.

إقرأ أيضاً: إيهاب جلال ينجح في إقناع نجم الزمالك في البقاء وعدم الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء