خالد محمود يكشف عن طبيعة إصابة النجم مروان محسن

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عن طبيعة إصابة النجم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تعرض إلى الإصابة على هامش مران فريق الأهلي اليوم على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.

فمن خلال تصريحات صحفية أكد الدكتور خالد محمود منذ قليل أن النجم مروان محسن قد تعرض إلى إصابة بجزع في الكاحل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي آخر في مران الفريق في يوم غداً الأربعاء، وذلك من أجل تحديد مدى حجم الإصابة إضافة إلى مدة غيابه عن الملاعب وخاصة موقفه من المباراة القادمة أمام فريق الرجاء.

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ومن جانبها تأمل جماهير النادي الأهلي أن يتمكن النجم مروان محسن من اللحاق بمباراة فريق الأهلي القادمة، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الرجاء في يوم الخميس على أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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