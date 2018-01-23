ريال مدريد يُجهز عرضاً خيالياً من أجل ضم محمد صلاح في الصيف المقبل

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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز تُجهز عرضاً رسمياً وخيالياً، وذلك من أجل تقديمه إلى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي مقابل التخلي عن خدمات الفرعون المصري محمد صلاح في الصيف المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز عازمة على تجديد دماء صفوف الفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من خلال التعاقد مع نجوم عالمية مثل الفرعون المصري محمد صلاح إضافة إلى النجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المهندس هاني أبو ريدة أكد منذ يومين أنه على علم بنية إدارة نادي ريال مدريد حول العرض الذي سوف يتم تقديمه إلى إدارة نادي ليفربول في الصيف المقبل، علماً بأن إدارة نادي ليفربول لن تقوم في نهاية المطاف بالتفريط في خدمات الفرعون المصري محمد صلاح بسهولة وخاصة وأنه بات أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف النادي.

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