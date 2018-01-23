إيهاب جلال يُعلن عن قائمة الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمع بين وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي.

وسوف تُقام المباراة المنتظرة بين الطرفين في مساء يوم غداً الأربعاء على أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / عمر صلاح

خط الدفاع: محمود علاء / محمد مجدي / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح

خط الوسط: محمود عبد العاطي / طارق حامد / محمد أشرف / أيمن حفني / أحمد داوودا / عماد فتحي / معروف يوسف / أحمد رفعت / أحمد مدبولي / محمد الشامي / محمد إبراهيم

خط الهجوم: باسم مرسي / نانا بوكو / يوسف أوباما

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