الإصابات تضرب صفوف النادي الأهلي بقوة قبل مباراته القادمة أمام الرجاء

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تواصلت الأنباء المزعجة لجماهير النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك بعدما تأكدت الجماهير من إصابة نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإضافة لذلك أيضاً غيابه بشكل مؤكد عن المباراة القادمة للفريق أمام فريق الرجاء.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم المخضرم أحمد فتحي لا يزال يُعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، وهو ما يعني بالتالي حاجته الماسة إلى الراحة السلبية من التدريبات الجماعية مما سوف يجعله يغيب بشكل رسمي عن المباراة القادمة أمام فريق الرجاء.

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وفي ختام تصريحاته شدد الدكتور خالد محمود على أن النجم أحمد فتحي سوف يكون جاهزاً بشكل كامل، وذلك من أجل المشاركة في المباراة المرتقبة لفريق الأهلي أمام ضيفه فريق الإسماعيلي في نهاية شهر يناير الحالي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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