خطوة هامة من البدري بخصوص النجم صالح جمعة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يقوم بخطوة في غاية الأهمية بخصوص النجم الواعد صالح جمعة في المباراة القادمة أمام فريق الرجاء.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري يُفكر جدياً في الدفع بالنجم الواعد صالح جمعة في التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق الرجاء، وذلك من أجل إعطائه الفرصة لاستعادة مستواه المعهود مرة أخرى وأيضاً من أجل العودة من جديد للمشاركة في المباريات.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري سوف يكون مجبراً نوعاً في المباراة المقبلة أمام فريق الرجاء على الدفع ببعض العناصر الاحتياطية، وذلك في ظل الإرهاق الذي يُعاني منه عدد كبير من العناصر الأساسية في صفوف المارد الأحمر مثل النجم عبد الله السعيد على سبيل المثال.

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