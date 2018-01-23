جلسة خاصة بين الخطيب ووزير الشباب والرياضة.. تعرف على التفاصيل

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شهد مقر وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي عقد جلسة خاصة بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وعن هذه الجلسة أكد شريف فؤاد المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن هذه الجلسة قد شهدت الحديث حول عضوية النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد وتاريخ اكتساب المشترك لصفة العضوية.

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وإضافة لذلك أيضاً تم الحديث حول ضرورة اعتماد وزارة الشباب والرياضة قرار الجمعية العمومية والذي وافق عليه مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص رفع قيمة عضوية النادي الأهلي إلى مبلغ 350 ألف جنيه مصري انطلاقاً من شهر يناير الحالي 2018 م.

وفي ختام تصريحاته شدد شريف فؤاد على أن الكابتن محمود الخطيب قد أكد لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، أن النادي الأهلي يسعى إلى تمويل نفسه ذاتياً دون الاعتماد على التمويل الحكومي.

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