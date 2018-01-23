الزمالك يتوصل إلى اتفاق نهائي مع نجمه أتشيمبونج بخصوص مستقبله

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد توصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع النجم الغاني بنجامين أتشيمبونج، وذلك بخصوص مستقبله مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد حسم أمر المهاجم الغاني بنجامين أتشيمبونج، وذلك بعدما وافق مجلس إدارة نادي بتروجيت على التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن نادي الزمالك في مقابل ذلك سوف يحصل على خدمات لاعبه السابق إسلام جمال، وخاصة بعدما وافق مجلس إدرة نادي بتروجيت على إنهاء عقد إعارته والذي كان يمتد حتى الصيف المقبل، إلا أن نادي الزمالك بات في حاجة ماسة إلى مدافعه مرة أخرى نظراً لرحيل النجم علي جبر عن صفوف الفريق باتجاه الدوري الإنجليزي الممتاز.

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