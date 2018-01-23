الأهلي يحسم رسمياً ثالث صفقاته في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد نجح اليوم في حسم ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد تعاقد بشكل رسمي مع النجم أحمد العش مدافع فريق وادي دجلة، وذلك في الصفقة الثالثة للفريق الأهلاوي دون الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة سوى أن عقد اللاعب سوف يمتد مع النادي الأهلي لمدة أربعة مواسم قادمة.

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وبذلك يكون النادي الأهلي قد نجح في إتمام الصفقة الثالثة له بنجاح في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما كان قد تعاقد مع صانع الألعاب الواعد محمد فخري قادماً من صفوف نادي غزل المحلة، إضافة إلى تعاقده أيضاً اليوم مع حارس المرمى علي لطفي قادماً من صفوف نادي إنبي.

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