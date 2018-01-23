تعرف على التفاصيل الكاملة لصفقة النجم أحمد العش لاعب النادي الأهلي الجديد

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نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي في التعاقد بشكل رسمي مع المدافع أحمد العش قادماً من صفوف نادي وادي دجلة، وذلك في ثالث صفقة للمارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بدفع مبلغ 500 ألف جنيه مصري إلى مجلس إدارة نادي وادي دجلة، وذلك من أجل الظفر بخدمات المدافع أحمد العش والذي قام بدوره بالتوقيع على عقد لمدة أربعة سنوات ونصف مع النادي الأهلي، علماً بأن المدافع أحمد العش صاحب ال26 عاماً يُعتبر واحداً من أبناء النادي الأهلي.

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هذا وتأتي هذه الصفقة بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، وخاصة في ظل حاجة الفريق الماسة إلى التعاقد مع لاعب في مركز قلب الدفاع نظراً إلى الإصابات التي تضرب فريق الأهلي بقوة في ذلك المركز بشكل خاص.

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