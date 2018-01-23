باريس سان جيرمان يتعاقد رسمياً مع نجم ريال مدريد السابق

Advertisements

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً اليوم عن تعاقده مع النجم الفرنسي المخضرم لاسانا ديارا متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني سابقاً، وذلك في أولى صفقات النادي الباريسي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث قام نادي باريس سان جيرمان بالإعلان رسمياً عن الصفقة من خلال نشر بيان على موقعه الرسمي، وإضافة لذلك أيضاً تم تقديم اللاعب رسمياً إلى الجماهير الباريسية ووسائل الإعلام وهو يرتدي الرقم 19 مع فريق باريس سان جيرمان.

Advertisements

وفي إطار البيان الرسمي الذي نشره نادي العاصمة الفرنسية، تم التعاقد مع النجم الفرنسي المخضرم لاسانا ديارا بشكل مجاني ويأتي ذلك خاصة وأنه كان قد فسخ عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017 م.

وفي أول تعقيب له على هذه الصفقة أعرب النجم المخضرم لاسانا ديارا عن سعادته البالغة بهذه الخطوة الهامة في مسيرته الرياضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العودة إلى مسقط رأسه باريس واللعب مع نادي باريس سان جيرمان كان بمثابة حلم له.

تقديم باريس سان جيرمان لنجمه الجديد لاسانا ديارا

كواليس تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع لاسانا ديارا

إقرأ أيضاً: تعرف على التفاصيل الكاملة لصفقة النجم أحمد العش لاعب النادي الأهلي الجديد