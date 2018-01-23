تعرف على أول تصريح من أحمد العش بعد عودته مجدداً إلى النادي الأهلي

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قام النجم أحمد العش مدافع النادي الأهلي الجديد بالتعليق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي على عودته من جديد إلى بيته القديم النادي الأهلي، وذلك بعدما أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أعرب النجم أحمد العش عن سعادته البالغة بانتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء وخاصة وأنه سوف يعود من جديد إلى بيته الذي نشأ فيه منذ صغره، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يكن على علم تماماً بنية النادي الأهلي ورغبته في التعاقد معه في الميركاتو الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد النجم أحمد العش بأنه سوف يقوم بالتوقيع على عقد انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، على أن تكون مدة العقد مع النادي الأهلي أربعة سنوات ونصف وذلك بعدما غاب عن صفوف القلعة الحمراء منذ خمسة سنوات ماضية.

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