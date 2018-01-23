نجم سموحة يصدم النادي الأهلي بخصوص التعاقد معه

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وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة صدمة كبيرة إلى النادي الأهلي ومسئوليه اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك عقب العديد من الأنباء التي صدرت في صباح اليوم من جانب العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية حول توقيعه رسمياً للنادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة دي إم سي سبورت، أكد النجم ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة بأنه لم يقوم بالتوقيع على عقد انتقاله إلى أي نادي سواء النادي الأهلي أو غيره، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي تواصل معه منذ أيام قليلة ولكنه لم يقم بالتوقيع على أي عقد.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم ياسر إبراهيم على أن اللعب بقميص النادي يُعتبر شرفاً كبيراً لأي لاعب، مؤكداً في الوقت ذاته بأن أي نادي يرغب في الظفر بخدماته فيجب عليه أن يتواصل مع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر لكي يتفاوض معه حول الصفقة.

تصريحات النجم ياسر إبراهيم حول توقيعه للنادي الأهلي

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